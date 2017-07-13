Холодная погода разгоняет инфляцию

Лето и начало осени традиционно считаются периодом, когда стоимость сельскохозяйственной продукции снижается. Однако этот год вместе с холодными летними днями принес и значительный рост цен. Как отмечают в Центробанке РФ, именно низкая температура в первые месяцы лета может привести к ускорению инфляции, которая сохранится вплоть до II половины 2018 года.Лето 2017 года может стать одним из самых холодных за последние пять лет. Помимо низкой температуры, май, июнь и середина июля принесли большое количество осадков. Все эти факторы, по мнению аналитиков Центробанка и Минэкономразвития, могут привести к значительному повышению цен на плодоовощную продукцию, что, как следствие, вызовет ускорение инфляции.Напомним, в мае годовая инфляция составила 4,1%, сохранив показатели апреля. Между тем стоит отметить, что традиционно в этот период отмечается снижение годового прироста цен за счет поступления на прилавки магазинов нового урожая. В своем прогнозе МЭР на это и рассчитывала, озвучивая прогноз по инфляции в мае на уровне 3,9-4%. Однако итоговое повышение составило 0,1-0,2%.«Основной причиной отклонения стала динамика цен на плодоовощную продукцию. Рост цен на нее ускорился с 3,1% год к году в апреле до 2% год к году в мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая», — говорится в отчете Минэкономразвития.Повышение уровня цен плохой погодой объясняет и Центральный банк России. По словам специалистов, холодная весна и лето могут спровоцировать ускорение инфляции в конце этого года и в I полугодии следующего. Основная причина — потеря урожая из-за низкой температуры и обильных осадков.«Если это произойдет, то и запасов на следующий год будет меньше, значит, цены на продовольствие могут подрасти, а инфляция может ускориться и оказаться несколько выше четырех процентов. Кроме того, могут повыситься инфляционные ожидания, а это окажет вторичное влияние на инфляцию», — говорится в сообщении регулятора.По данным регулятора, в июне 2017 года годовая инфляция достигла 4,4%. Произошло это из-за подорожания плодоовощной продукции. Как минимум до сентября она будет выше порога в 4%. А дальше может скорректироваться за счет того, что в начале года она росла пониженными темпами.Стоимость плодоовощной продукции на российских прилавках с начала года выросла от 56% до 183%, следует из данных, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). В Свердловской области рост на некоторые категории товаров достиг 246%.Так, например, за июнь 2017 года средняя цена капусты на Среднем Урале выросла на 69% по сравнению с маем, до 62,95 руб. за кг. Относительно января 2017 года белокочанная подорожала на 246%. Картофель и морковь за первый месяц лета по области в среднем подорожали на 23% и 24% соответственно. За полгода картофель стал дороже на 153%, а морковь — на 66%. В среднем цена 1 кг этих овощей в регионе составил 48,53 руб. и 46,66 руб. соответственно. Репчатый лук за 6 месяцев 2017 года в Свердловской области стал дороже сразу вдвое, до 42,28 руб., а свекла — на 88%, до 43 руб. за кг.Между тем стоит отметить, что за тот же период прошлого года на эти традиционные для Среднего Урала культуры не было подобного роста. Аналогичный набор продуктов подорожал за первые 6 месяцев 2016 года в среднем на 35%: капуста — на 7% (26,35 руб. за кг в июне 2016 года), картофель — на 56% (27,3 руб. за кг), репчатый лук — на 17% (28,17 руб. за кг), морковь — на 35% (41,33 руб. за кг), свекла — на 58% (41,42 руб. за кг).По Екатеринбургу цифры оказались несколько выше средних данных по Свердловской области. Так, за I полугодие 2016 года стоимость капусты выросла на 4%, картофеля — на 65%, репчатого лука — на 17%, моркови — на 41%, свеклы — на 64%.В этом году Екатеринбург вновь показал значительный рост на плодоовощную продукцию выше среднего значения по области. За первые 6 месяцев капуста выросла в цене на 270% (за июнь — на 76%), картофель — на 144% (13%), репчатый лук — на 93% (снижение на 0,3%), морковь — на 56% (15%), морковь — на 83% (снижение на 3%).Несмотря на значительный рост стоимости товара регулятор и правительство РФ все же сохраняют прогноз к годовому уровню инфляции в 4%.«Россия в последние 20 лет была страной с высокой инфляцией. В этом году мы первый раз вышли на уровень 4%. Это все еще относительно много по европейским стандартам, но самый низкий уровень в нашей истории. Мы надеемся, что уже не будем превышать этот уровень, что инфляция у нас будет устойчиво ниже 4%. Это позволяет снижать процентные ставки постепенно, чтобы не раскрутить заново инфляционную спираль, но это происходит, и это улучшает возможности для привлечения кредитных ресурсов и, соответственно, для инвестиций», — сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.Как бы то ни было, реальные цены все же продолжают расти. Центробанк в этом году уже не раз пытался объяснить аномальный рост стоимости продуктов неблагоприятными погодными условиями. Также ранее появилась информация, что очередное повышение тарифов на ЖКХ привели к повышению инфляции в среднем на 0,3%. Вполне вероятно, что цены на продукты в магазинах продолжат расти вплоть до конца этого года, и Центральный банк России найдет еще массу объяснений этому.