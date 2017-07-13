Новости дня

Ромир: В Свердловской области за июнь 2017 года средний чек вырос на 0,9%

УрБК, Москва, 13.07.2017. По итогам первого летнего месяца жители Свердловской области увеличили свои расходы в магазинах в среднем на 0,9% до 457 руб. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Всего по России средний чек составил 517 руб., что на 5 руб. или почти 1% больше майского значения. Таким образом, чек не просто вырос, а даже превзошел величину официальной месячной инфляции в 0,6%. Относительно июня прошлого года, когда размер чека составлял 504 руб., он прибавил всего 2,8%, что значительно не дотягивает до уровня накопленной инфляции за период в 4,4%.



Июньское поведение среднего чека в различных торговых каналах продолжило тенденцию, заложенную в мае. В рамках стратегии интенсивного шопинга, когда покупатели посещают большее количество торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений, продолжается рост среднего чека в дискаунтерах и магазинах у дома. За месяц чек в этом канале прибавил 3,1%, а за год — рекордные 14%.



При этом средний чек куда скромнее растет в супермаркетах: на 1,6% за месяц и на 5,2% за год. Гипермаркеты же и этим похвастаться не могут. В них за месяц чек потерял 2,2%, а за год прибавил всего 1,9%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: