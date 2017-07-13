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ФАС намерена ограничить прибыль ресурсоснабжающих ГУПов и МУПов

УрБК, Москва, 13.07.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила приказ, согласно которому государственные и муниципальные водоканалы лишатся возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль. Об этом сообщает газета «Известия».



С 2018 года ГУПы и МУПы потеряют возможность закладывать в тариф предпринимательскую прибыль. По действующим сегодня правилам в тарифах на холодную и горячую воду и водоотведение допускается прибыль в размере 5%.



По данным Минстроя, всего в коммунальной отрасли работает более 38 тыс. предприятий, из них около 4 тыс. ГУПов и МУПов.

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