Новости дня

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 140 дней

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 66 тыс. 452 руб. С февраля 2015 года показатель снизился на 13,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Среди отдельных территориальных сегментов снижение цен (0,2%) за последние четыре недели фиксировалось только во втором ценовом поясе. Здесь цена 1 кв. м. составила 60 тыс. 331 руб. за кв. м. В центре отмечается повышение цен на 2% (до 95 513 руб. за кв. м.). В районах первого пояса цены выросли на 0,1%, а в третьем прибавили 0,2% за 4 недели. На окраинах города зафиксировано повышение на 0,5% (до 48 тыс. 282 руб. за кв. м.). При этом за прошедшую неделю по большинству сегментов отмечается отрицательная корректировка цен, которая снизила темпы роста показателя за четыре недели.



Среди объектов различных размеров наиболее значительное снижение цен за последние 4 недели продемонстрировали однокомнатные квартиры, средняя цена на которые опустилась на 0,1% до 70 тыс. 883 руб. за кв. м. Цены на двухкомнатные квартиры выросли на 0,1% (64 тыс. 888 руб. за кв. м.). Цены на трехкомнатные квартиры остались на уровне четырехнедельной давности — 65 тыс. 576 руб. за кв. м. Общий уровень цен на квартиры с четырьмя и более комнатами достиг отметки 68 тыс. 654 руб. (плюс 1%).



Активность покупателей на рынке остается стабильной. Текущая корректировка цен обусловлена в первую очередь избыточным предложением. В условиях высокой конкуренции продавцы вынуждены снижать цены как в процессе экспозиции, так и в процессе торга.



Цены на комнаты в коммунальных квартирах продолжают снижение. За последние 4 недели оно составило 0,4%, а средний уровень цен предложения — 61 тыс. 892 руб. за кв. м. Этот сегмент продолжает искать ценовой уровень, который позволит ему стать привлекательным в конкуренции за покупателей с ограниченным бюджетом.



Средний срок экспозиции медленно снижается и на текущий момент составляет 140 дней. При этом продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать квартиру за 2-3 месяца.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: