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ЦБ предупредил о возможных проблемах на рынке инвестиционного страхования жизни

УрБК, Москва, 13.07.2017. Банк России публично предупредил о завышенности ожиданий держателей полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В 2017 году заканчивается действие массива первых договоров ИСЖ, по которым клиентам пять лет назад была обещана, но не гарантирована доходность выше банковских депозитов. Регулятор предупреждает, что возможное разочарование клиентов итогами инвестирования может «заморозить» этот сегмент рынка.



«За этим ожиданием последует определенное разочарование и остановка этого рынка», — считает первый зампред ЦБ Сергей Швецов.



Директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук сообщил, что ожидает первого наплыва жалоб клиентов весной 2018 года — тогда у многих компаний заканчивается срок действия договоров, и страхователи увидят свой реальный инвестиционный доход.



Напомним, ИСЖ — это продукт, состоящий из страховой и инвестиционной части. Вторую часть страховщик вкладывает в финансовые инструменты и затем делится с клиентом полученным доходом. При этом гарантируется возврат внесенных денег, но не доходность вложений — поскольку она напрямую зависит от меняющейся конъюнктуры финансового рынка. Сегмент активно рос на фоне снижения ставок по депозитам.



По словам главы комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максима Чернина, доля ИСЖ в сборах страховщиков «по жизни» в прошлом году — 58% из 216 млрд руб., то есть 125 млрд руб. «Средний чек» полиса ИСЖ, по данным ВСС, составляет 300 тыс. руб. Лидером на этом рынке является «Сбербанк Страхование жизни». По данным компании, доходность по ее продуктам в 2016 году составила 10,2% по рублевым полисам и 5,5% — по валютным (это доходность по году, в долгосрочных договорах она может корректироваться по итогам других периодов). По данным ЦБ, средняя ставка по депозитам сроком свыше одного года в 2016 году была ниже — 8,28%.

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