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В Екатеринбурге владельца бара «Studio 49» оштрафовали за незаконное размещение баннера

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. В Екатеринбурге ООО «Дэлар» оштрафовано на 10 тыс. руб. из-за нарушения требований правил благоустройства. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации уральской столицы.



Установлено, что собственник самовольно разместил рекламный баннер с информацией о баре «Studio 49» на фасаде здания на улице Краснолесья, 49, а также при отделке входной группы использовал самоклеящуюся пленку черного цвета.



Согласно правилам благоустройства Екатеринбурга, размещение баннеров на фасаде и его элементах вносит изменения в цветовой фон здания и способствует повреждению капитальных стен из-за установки и демонтажа дополнительных элементов.



Указанное нарушение выявил инспектор службы заказчика Ленинского района. Для рассмотрения дела была сформирована административная комиссия, которая признала ООО «Дэлар» виновным и назначила штраф в размере 10 тыс. руб.

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