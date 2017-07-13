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В Екатеринбурге владельца бара «Studio 49» оштрафовали за незаконное размещение баннера
13 июль 2017 (14:39)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. В Екатеринбурге ООО «Дэлар» оштрафовано на 10 тыс. руб. из-за нарушения требований правил благоустройства. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации уральской столицы.
Установлено, что собственник самовольно разместил рекламный баннер с информацией о баре «Studio 49» на фасаде здания на улице Краснолесья, 49, а также при отделке входной группы использовал самоклеящуюся пленку черного цвета.
Согласно правилам благоустройства Екатеринбурга, размещение баннеров на фасаде и его элементах вносит изменения в цветовой фон здания и способствует повреждению капитальных стен из-за установки и демонтажа дополнительных элементов.
Указанное нарушение выявил инспектор службы заказчика Ленинского района. Для рассмотрения дела была сформирована административная комиссия, которая признала ООО «Дэлар» виновным и назначила штраф в размере 10 тыс. руб.
Установлено, что собственник самовольно разместил рекламный баннер с информацией о баре «Studio 49» на фасаде здания на улице Краснолесья, 49, а также при отделке входной группы использовал самоклеящуюся пленку черного цвета.
Согласно правилам благоустройства Екатеринбурга, размещение баннеров на фасаде и его элементах вносит изменения в цветовой фон здания и способствует повреждению капитальных стен из-за установки и демонтажа дополнительных элементов.
Указанное нарушение выявил инспектор службы заказчика Ленинского района. Для рассмотрения дела была сформирована административная комиссия, которая признала ООО «Дэлар» виновным и назначила штраф в размере 10 тыс. руб.
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