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Россияне недополучают кэшбэк из-за неправильно настроенных терминалов оплаты

УрБК, Москва, 13.07.2017. Жители России недополучают кэшбэк из-за неправильно настроенных терминалов безналичной оплаты. Об этом сообщает газета «Известия».



Представители банков сообщили изданию, что некоторые кредитные организации при установке терминалов указывают неправильный Merchant Category Code (MCC — четырехзначный номер, который определяет вид деятельности магазина при оплате банковскими картами).



MCC позволяет распознавать вид торговой точки — еда, развлечения, спорттовары — и в зависимости от категории списывать комиссию за проведение транзакции и начислять владельцам карт кэшбэк.



Из-за неверного указания кода банк, владеющий POS-терминалом, зарабатывает с каждой покупки 1,2% вместо 0,5%. В итоге пострадавшими оказываются выпустившая карту кредитная организация, которая недополучает комиссию от торговых операций, и граждане, на чьи кредитки возвращается в 3-10 раз меньше кэшбэка.



Помимо кэшбэка клиентам могут начисляться мили, дающие возможность использовать их при покупке авиабилета. Если же МСС указан неверно, клиент вместо повышенного зачисления получит до 10 раз меньше.

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