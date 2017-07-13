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Рублевые ипотечные заемщики в РФ останутся без поддержки государства

УрБК, Москва, 13.07.2017. Новая государственная программа будет направлена исключительно на помощь валютным ипотечным заемщикам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на профильные ведомства, которые согласовали заключительный вариант новой госпрограммы.



По словам собеседников издания, главное условие утвержденной программы — помощь только тем, чей платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%, то есть валютным ипотечникам. При этом более 15 тыс. рублевых заемщиков, которые не успели воспользоваться прежней программой, помощи от государства так и не дождутся.



Отметим, что программа помощи ипотечным заемщикам, на которую было выделено 4,5 млрд руб., действовала с апреля 2015 года по май 2017 года. Согласно программе, банки реструктурировали проблемные кредиты по ставке не выше 12% годовых, часть ежемесячного платежа по кредиту компенсировало государство (максимум —1,5 млн руб.). Программа действовала как для валютной, так и для рублевой ипотеки.

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