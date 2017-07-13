Кризис

Рынок люксовых автомобилей в мае снизился на 15%

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам мая 2017 года составил 116 единиц, что на 14,7% ниже показателя годичной давности (136 шт.). Об этом сообщает «Автостат».



Лидером рынка люксовых автомобилей продолжает оставаться Mercedes-Benz, который представлен всего лишь одной моделью — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В мае ее обладателями стали 46 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 34 экземпляра. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (15 шт.). Кроме этого, на российских дорогах в мае появилось еще 8 новых Rolls-Royce, по 5 — Ferrari и Lamborghini, а также 3 автомобиля Aston Martin.



Примерно две трети всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в мае пришлось на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 76 экземпляров. В Краснодарский край отправилось 5 таких машин, в Башкортостан — 4. Жители Санкт-Петербурга приобрели 3 люксовых автомобиля. Еще в пяти субъектах РФ было продано по две машины, а в восемнадцати — по одной.



Как отмечают аналитики, несмотря на майское падение, российский рынок новых люксовых автомобилей по итогам 5 месяцев 2017 года сохраняет рост (+7% до 614 шт.).

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