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Синара-Девелопмент займется развитием коммерческой инфраструктуры жилого района «Солнечный»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. На международной промышленной выставке «Иннопром-2017» состоялось подписание соглашения о развитии коммерческой инфраструктуры жилого района «Солнечный» в Екатеринбурге между генеральным застройщиком проекта Форум-групп и партнерами-застройщиками, в число которых входит «Синара-Девелопмент». Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Застройщики договорились объединить усилия по развитию коммерческой и общественной инфраструктуры района «Солнечный». В соответствии с соглашением будут разработаны специальные условия для юридических лиц, предлагающих товары и услуги социально-бытовой и торгово-развлекательной сферы. Новые магазины, образовательные центры, отделения связи, кредитно-финансовые организации, аптеки и другие организации смогут разместиться в помещениях первых этажей жилых кварталов района.



По словам коммерческого директора компании «Синара-Девелопмент» Алексея Смирнова, вопрос обеспеченности жилого района инфраструктурными объектами является очень важным.



«Люди должны иметь возможность получать образование, медицинские услуги, заниматься спортом и другими увлечениями, отдыхать, интересно проводить досуг, покупать продукты «на месте», в пределах района своего проживания», — отметил А. Смирнов.



Напомним, строительство жилого района «Солнечный» ведется в рамках комплексного освоения территории в южной части Екатеринбурга общей площадью 362 га. Одним из главных достоинств района станут три благоустроенных парка (каждый по 6 га), соединенных между собой бульваром. Отличительной особенностью нового района являются закрытые дворы без машин, с игровыми детскими и спортивными площадками. По проекту планировки автопарковки вынесены за внешний периметр кварталов.

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