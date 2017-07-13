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Челябинский филиал ПГК перевез 2,5 тыс. тонн дизельного топлива для участников ралли «Шелковый путь-2017»
13 июль 2017 (12:00)
УрБК, Челябинск, 13.07.2017. Челябинский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в июне перевез 2,5 тыс. т дизельного топлива для заправки автомобилей, участвующих в международном авторалли «Шелковый путь-2017» по маршруту Москва — Астана (Казахстан) — Сиань (Китай). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Высокая эффективность оперирования вагонными активами и адресная работа с грузоотправителями позволили расширить клиентский портфель филиала и войти в новый для нас сегмент поставки нефтепродуктов в адрес железных дорог Казахстана», — подчеркнул директор филиала Владимир Терехов.
Перевозка осуществлялась в рамках сотрудничества с новым грузоотправителем — ТОО «ТрансЭнергоСервис». Транспортировка дизельного топлива для трансконтинентальной гонки проводилась групповой отправкой в цистернах ПГК по маршруту: Петропавловск Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — станция Семипалатинск железных дорог Казахстана.
В июле грузоотправитель увеличил заявку до 4,6 тыс. т нефтепродуктов. Перевозки осуществляются со станции Петропавловск ЮУЖД на станции Кустанай, Коктас, Чаглинка железных дорог Казахстана.
«Высокая эффективность оперирования вагонными активами и адресная работа с грузоотправителями позволили расширить клиентский портфель филиала и войти в новый для нас сегмент поставки нефтепродуктов в адрес железных дорог Казахстана», — подчеркнул директор филиала Владимир Терехов.
Перевозка осуществлялась в рамках сотрудничества с новым грузоотправителем — ТОО «ТрансЭнергоСервис». Транспортировка дизельного топлива для трансконтинентальной гонки проводилась групповой отправкой в цистернах ПГК по маршруту: Петропавловск Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — станция Семипалатинск железных дорог Казахстана.
В июле грузоотправитель увеличил заявку до 4,6 тыс. т нефтепродуктов. Перевозки осуществляются со станции Петропавловск ЮУЖД на станции Кустанай, Коктас, Чаглинка железных дорог Казахстана.
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