Новости дня

Челябинский филиал ПГК перевез 2,5 тыс. тонн дизельного топлива для участников ралли «Шелковый путь-2017»

13 июль 2017 (12:00)

УрБК, Челябинск, 13.07.2017. Челябинский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в июне перевез 2,5 тыс. т дизельного топлива для заправки автомобилей, участвующих в международном авторалли «Шелковый путь-2017» по маршруту Москва — Астана (Казахстан) — Сиань (Китай). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Высокая эффективность оперирования вагонными активами и адресная работа с грузоотправителями позволили расширить клиентский портфель филиала и войти в новый для нас сегмент поставки нефтепродуктов в адрес железных дорог Казахстана», — подчеркнул директор филиала Владимир Терехов.

Перевозка осуществлялась в рамках сотрудничества с новым грузоотправителем — ТОО «ТрансЭнергоСервис». Транспортировка дизельного топлива для трансконтинентальной гонки проводилась групповой отправкой в цистернах ПГК по маршруту: Петропавловск Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) — станция Семипалатинск железных дорог Казахстана.

В июле грузоотправитель увеличил заявку до 4,6 тыс. т нефтепродуктов. Перевозки осуществляются со станции Петропавловск ЮУЖД на станции Кустанай, Коктас, Чаглинка железных дорог Казахстана.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...