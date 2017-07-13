Дайджест
Встреча Рябкова и Шэннона может не состояться
13 июль 2017 (11:53)
Встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона, намеченная на 17 июля, может не состояться. Об этом сообщает газета «Известия».
Источники газеты указывают, что встреча будет отменена, если США не вернутся к обсуждению вопроса об арестованной российской дипломатической собственности в Штатах, а также не сформируют взаимовыгодную повестку консультаций.
Рябков в разговоре с газетой отметил, что американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах. «Мы никогда не сойдемся с США по поводу санкций. Они считают, что это законный метод ведения международных дел, мы уверены в его противоправности. То, что мы не отреагировали на противозаконный захват нашей собственности, не значит, что этого не произойдет в дальнейшем», — сказал он.
Источники газеты указывают, что встреча будет отменена, если США не вернутся к обсуждению вопроса об арестованной российской дипломатической собственности в Штатах, а также не сформируют взаимовыгодную повестку консультаций.
Рябков в разговоре с газетой отметил, что американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах. «Мы никогда не сойдемся с США по поводу санкций. Они считают, что это законный метод ведения международных дел, мы уверены в его противоправности. То, что мы не отреагировали на противозаконный захват нашей собственности, не значит, что этого не произойдет в дальнейшем», — сказал он.
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