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Подполковник свердловского ГУФСИН уличен в получении взятки свыше 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Начальник отдела тылового обеспечения Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области (ГУФСИН) обвиняется в получении взятки в размере 3 млн 231 тыс. руб. Об этом сообщает Управление генпрокуратуры РФ в УрФО.



Установлено, что подполковник лично и через посредника получил деньги за помощь в заключении госконтракта на поставку продовольственной продукции для нужд учреждений уголовно-исполнительной системы. Договором с ульяновским сельскохозяйственным предприятием фактически прикрывались сделки на поставку некачественных продуктов питания от двух сторонних организаций, представители которых в период с октября 2015 по декабрь 2016 года частями перечисляли деньги на банковские счета родственников и знакомых обвиняемого.



В ходе расследования бывший офицер отстранен от должности, его имущество арестовано, в том числе изъятые наличные денежные средства и банковские счета, снегоход и охотничьи ружья.



Отмечается, что взяткодатель активно способствовал раскрытию преступления, в результате чего уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с «деятельным раскаянием».



Уголовное дело на офицера по части 6 статьи 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере» направлено на рассмотрение в Белоярский районный суд Свердловской области.

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