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РМК планирует начать добычу руды на Томинском месторождении в 2018 году

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Русская медная компания (РМК) планирует начать открытую добычу медно-порфировых руд на Томинском месторождении в 2018 году. Об этом журналистам в рамках международной выставки «Иннопром-2017» сообщила директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.



«У нас есть согласованный план горных работ, который мы обязаны выполнять согласно условиям государственной лицензии. Поэтому мы должны начинать открытую добычу на этом месторождении. По плану первую руду мы добудем в 2018 году. Для разработки карьеров разрешения на строительство не требуется. Оно необходимо только на объекты капитального строительства. В контексте горно-обогатительного комбината это, в первую очередь, обогатительная фабрика. Но для того, чтобы направить руду на обогатительную фабрику, нужно подобраться к руде — снять плодородный слой почвы, убрать деревья с территорий будущих карьеров, потом вскрывать пустую породу», — уточнила Наталия Гончар.



По словам Наталии Гончар, до начала работ территория месторождения в соответствии с действующими требованиями законодательства должна быть огорожена для обеспечения безопасности. Первым этапом по освоению месторождения полезных ископаемых является подготовка к разработке карьеров. Она включает удаление растительности и деревьев, снятие потенциально плодородного слоя (он будет храниться на специальном складе в течение всего периода отработки месторождения и в дальнейшем будет использован для рекультивации объекта). Затем начнутся вскрышные работы, удаление пустой породы, не содержащей полезных компонентов.



На первом этапе руда Томинского месторождения будет направляться на склад. Строительство обогатительной фабрики для переработки руды займет около двух лет.



Торжественная церемония начала разработки Томинского месторождения медно-порфировых руд состоялась 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. Старт разработке дал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.



Томинское месторождение медно-порфировых руд находится в Сосновском районе Челябинской области. Открыто в 1957 году. Оно входит в 50 самых крупных месторождений в мире, запасы месторождения оцениваются в 660 млн т руды.



Русская медная компания планирует возвести на месторождении Томинский горно-обогатительный комбинат, который обещает стать одним самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Инвестиции в проект превысят 65 млрд руб.



В состав комбината войдут Томинский и Калиновский карьеры, а также обогатительная фабрика. Предполагается, что Томинский ГОК будет перерабатывать 28 млн т медно-порфировой руды в год и выпускать до 500 тыс. т медного концентрата.



Параллельно РМК прорабатывает проект рекультивации Коркинского угольного разреза с использованием закладочного материала, произведенного из хвостов обогащения Томинского ГОКа. Для этого создана координационная группа во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Работу над проектом контролируют и Министерство природных ресурсов РФ, и Росприроднадзор, и Министерство энергетики РФ.

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