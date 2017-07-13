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Прокуратура разыскивает работников НТЗТИ для погашения долгов по зарплате

13 июль 2017 (10:35)

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. По состоянию на вечер 12 июля большая часть задолженности перед сотрудниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий погашена, выплаты получили 122 работника на общую сумму свыше 9 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Сегодня, 13 июля, в здании завода продолжается выплата заработной платы работникам предприятия.

«Сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать местонахождение и обзванивать работников, которые еще не пришли за своими выплатами», — говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники уральского предприятия обратились с жалобой о невыплате зарплат к президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Задолженность перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн руб. Выплаты долгов начались с 10 июля. В настоящее время предприятия признано банкротом, ситуация находится под контролем прокуратуры.

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