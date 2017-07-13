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Прокуратура разыскивает работников НТЗТИ для погашения долгов по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. По состоянию на вечер 12 июля большая часть задолженности перед сотрудниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий погашена, выплаты получили 122 работника на общую сумму свыше 9 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.



Сегодня, 13 июля, в здании завода продолжается выплата заработной платы работникам предприятия.



«Сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать местонахождение и обзванивать работников, которые еще не пришли за своими выплатами», — говорится в сообщении.



Напомним, сотрудники уральского предприятия обратились с жалобой о невыплате зарплат к президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Задолженность перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн руб. Выплаты долгов начались с 10 июля. В настоящее время предприятия признано банкротом, ситуация находится под контролем прокуратуры.

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