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В I полугодии российский авторынок покинуло 18 моделей
13 июль 2017 (09:59)
УрБК, Москва, 13.07.2017. По итогам первых 6 месяцев 2017 года российский автомобильный рынок покинуло 18 моделей. Об этом сообщает «Автостат».
Наибольшая часть моделей ушла с российского рынка еще в I квартале 2017 года — 11 моделей пяти различных производителей. Во II квартале наш рынок покинуло 7 моделей, но уже 6 марок.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала экономического кризиса российский рынок покинуло около 140 моделей легковых автомобилей.
Наибольшая часть моделей ушла с российского рынка еще в I квартале 2017 года — 11 моделей пяти различных производителей. Во II квартале наш рынок покинуло 7 моделей, но уже 6 марок.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала экономического кризиса российский рынок покинуло около 140 моделей легковых автомобилей.
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