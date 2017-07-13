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В I полугодии российский авторынок покинуло 18 моделей

УрБК, Москва, 13.07.2017. По итогам первых 6 месяцев 2017 года российский автомобильный рынок покинуло 18 моделей. Об этом сообщает «Автостат».



Наибольшая часть моделей ушла с российского рынка еще в I квартале 2017 года — 11 моделей пяти различных производителей. Во II квартале наш рынок покинуло 7 моделей, но уже 6 марок.



Напомним, ранее сообщалось, что с начала экономического кризиса российский рынок покинуло около 140 моделей легковых автомобилей.

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