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В мае средняя зарплата в Свердловской области составила 35,9 тыс. рублей
13 июль 2017 (09:40)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Среднемесячная начисленная заработная плата за май 2017 года по полному кругу организаций в Свердловской области составила 35,9 тыс. руб., что на 6,4% выше прошлогоднего показателя, следует из данных Свердловскстата.
Сильнее всего заработная плата выросла в сфере строительства. По сравнению с маем прошлого года оплата труда сотрудников строительных компаний увеличилась более чем на четверть (28,7%) и составила 37, 7 тыс. руб. вместо 31,5 тыс. руб.
Самые высокие среднемесячные зарплаты зарегистрированы у сотрудников финансовых и страховых компаний — 59 тыс. руб., специалисты в области обеспечения электрической энергией, газом и паром в среднем получили 47 тыс. руб., а работники в сфере информации и связи заработали 45 тыс. руб.
Причем если уровень оплаты труда в сфере финансов и страхования снизился на 6,6% по сравнению с майскими значениями 2016 года, то зарплата энергетиков увеличилась на 13,5%, а IT-специалистов — на 4,9%.
Самыми низкооплачиваемыми стали должности сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания. Работники этой сферы в среднем за май получили лишь 19,3 тыс. руб. Стоит отметить, что это значение выше среднего за период с января по май 2017 года, оно равнялось 18,1 тыс. руб. По сравнению с показателем прошлого года за аналогичный месяц заработная плата в этой сфере увеличилась на 9,9%.
Сильнее всего заработная плата выросла в сфере строительства. По сравнению с маем прошлого года оплата труда сотрудников строительных компаний увеличилась более чем на четверть (28,7%) и составила 37, 7 тыс. руб. вместо 31,5 тыс. руб.
Самые высокие среднемесячные зарплаты зарегистрированы у сотрудников финансовых и страховых компаний — 59 тыс. руб., специалисты в области обеспечения электрической энергией, газом и паром в среднем получили 47 тыс. руб., а работники в сфере информации и связи заработали 45 тыс. руб.
Причем если уровень оплаты труда в сфере финансов и страхования снизился на 6,6% по сравнению с майскими значениями 2016 года, то зарплата энергетиков увеличилась на 13,5%, а IT-специалистов — на 4,9%.
Самыми низкооплачиваемыми стали должности сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания. Работники этой сферы в среднем за май получили лишь 19,3 тыс. руб. Стоит отметить, что это значение выше среднего за период с января по май 2017 года, оно равнялось 18,1 тыс. руб. По сравнению с показателем прошлого года за аналогичный месяц заработная плата в этой сфере увеличилась на 9,9%.
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