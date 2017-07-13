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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Базисстройпроект»

13 июль 2017 (09:19)

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Базисстройпроект» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Соответствующий документ поступил в суд 10 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Энергопром», сумма исковых требований составляет 4 млн 644 тыс. руб.

Напомним, ООО «Базисстройпроект» зарегистрировано в 2009 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.

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