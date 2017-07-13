Новости дня
Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Базисстройпроект»
13 июль 2017 (09:19)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Базисстройпроект» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 10 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Энергопром», сумма исковых требований составляет 4 млн 644 тыс. руб.
Напомним, ООО «Базисстройпроект» зарегистрировано в 2009 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.
Соответствующий документ поступил в суд 10 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Энергопром», сумма исковых требований составляет 4 млн 644 тыс. руб.
Напомним, ООО «Базисстройпроект» зарегистрировано в 2009 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд рассмотрит иск о банкротстве управляющей компании «Инвест-Урал»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве Екатеринбургского завода металлоконструкций
- Суд рассмотрит иск о банкротстве «Урало-сибирской торговой компании»
- Суд рассмотрит иск о банкротстве группы компаний «Альби» в Екатеринбурге
- Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Строительный альянс»
Loading...