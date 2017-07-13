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Группа ЧТПЗ отгрузила первую партию ТБД для строительства «Северного потока-2»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Группа ЧТПЗ отгрузила первые 1 тыс. 980 т труб большого диаметра (ТБД) с бетонным покрытием для строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает пресс-служба компании.



Партию составили трубы диаметром 1153 мм с толщиной стенки 30,9 мм, произведенные в цехе «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Наружное бетонное покрытие на ТБД нанесено компанией «Трубопроводные покрытия и технологии».



«Торжественная церемония отгрузки состоялась в Волжском в присутствии акционера проекта — ПАО «Газпром», директора проекта «Северный поток-2» Хеннинга Коте, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, топ-менеджмента Группы ЧТПЗ и ООО «ТПТ». Первая партия трубной продукции с бетонным покрытием для «Северного потока-2» будет доставлена железнодорожным транспортом в Коверхар, Ханко, Финляндия, и передана заказчику уже в июле», — говорится в сообщении.



«До конца третьего квартала 2018 года Группа ЧТПЗ планирует отгрузить около 630 км труб большого диаметра для строительства газопровода «Северный поток-2». Часть этого объема составляют трубы, которые уже в России подготовят к укладке на дно Балтийского моря: нанесут наружное бетонное покрытие для обеспечения устойчивости газопровода на морском дне», — комментирует генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман.



Тендер на поставку труб большого диаметра для проекта «Северный поток-2» Группа ЧТПЗ выиграла в марте 2016 года. К настоящему моменту компания поставила разработчику проекта Nord Stream 2 AG 264 км ТБД.



Отметим, что газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии вблизи города Грайфсвальд. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м. в год, минимальный срок эксплуатации — 50 лет. Начало строительства запланировано на 2018 год.

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