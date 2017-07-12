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Власти Свердловской области планируют сократить объем накопленных в регионе отходов до 7,5 млрд тонн

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Правительство Свердловской области за пять лет намерено сократить количество накопленных на Среднем Урале отходов с 9 млрд т до 7,5 млрд. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова.



Дискуссия на тему «Переработка вторичного сырья как эффективное ресурсопользование» состоялась на стенде Свердловской области в рамках деловой программы «Иннопрома-2017». В ней принял участие министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.



«На территории Свердловской области накоплено более 9 млрд т отходов. Главой региона Евгением Куйвашевым поставлена задача в ближайшие пять лет снизить объем размещенных отходов до 7,5 млрд т. Это очень серьезная, амбициозная задача, которая может быть выполнена за счет государственного регулирования и за счет партнерских отношений с нашими промышленниками. Необходимо вовлекать в оборот отходы промышленных предприятий с извлечением из них полезных материалов», — сказал А. Кузнецов.



Он добавил, что сегодня в Свердловской области отходы производства уже используются при строительстве дорог, домов. Усилия региона в этом направлении отметили и федеральные эксперты.



«Реформа идет не так быстро, как хотелось бы. Сегодня к индустриальной переработке не перешел почти ни один регион, но в Свердловской области мы видим признаки индустриальной переработки, здесь есть сортировочные станции, где извлекается вторсырье, и мы увидели внедрение этого вторсырья в малых формах благоустройства в городе. Отрадно, что вы идете к замкнутому циклу переработки отходов», — отметила председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды РФ Альбина Дударева.



В ходе обсуждения были рассмотрены проблемы размещения, хранения и транспортировки отходов, инновационные технологии переработки и возможности предприятий по использованию вторичных ресурсов. Участие в дискуссии приняли представители российских компаний, а также гости из Китая, Кореи и Чехии.

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