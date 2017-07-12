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ПАО «Вымпелком» уплатило 100 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области оштрафовало ПАО «Вымпел-Коммуникации» («Вымпелком») на 100 тыс. руб. в связи с нарушением федерального закона «О рекламе». Об этом сообщается на официальном сайте УФАС.



Установлено, что телекоммуникационная компания распространяла на абонентские номера граждан рекламную информацию в ответ на USSD-запросы клиентов о состоянии баланса. Причем согласие на получение такой рассылки абоненты не давали.



Кроме того, в рекламе стимулирующих мероприятий «Вымпелком» не указывало сроки и правила их проведения, данные об организаторе, количестве призов и порядке выдачи подарков, что является нарушением статьи 9 ФЗ «О рекламе».



В результате ПАО «Вымпелком-Коммуникации» было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тыс. руб. В настоящее время штраф оплачен.

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