Перспективы Академического оценили гости «Иннопрома»

Участники и гости международной промышленной выставки «Иннопром-2017» на стенде компании «Ренова» смогли ознакомиться с ходом реализации проекта «Академический» в Екатеринбурге. Посетители площадки в онлайн-режиме увидели процесс возведения новых домов вблизи Преображенского парка, а также работу систем безопасности. Специалисты АО «РСГ-Академическое» на специальном макете показали гостям перспективы развития самого молодого района уральской столицы.В первый день работы «Иннопрома» стенд компании «Ренова» посетил президент России Владимир Путин. Ему представили проект дальнейшего строительства района, в котором сегодня проживают 45 тыс. человек, в перспективе же их число увеличится до 325 тыс.«Мы уже построили здесь миллион квадратных метров жилья — это 88 домов, в этом году сдадим еще 11 домов. У нас уже возведены три школы, еще одну сдадим до конца года. Здесь мы активно взаимодействуем с властями области», — отметил президент компании «КОРТРОС» (правопреемник компании «Ренова-СтройГруп») Вениамин Голубицкий.Как отметили работники стенда, главу государства особенно заинтересовала система безопасности, позволяющая отслеживать все, что происходит в общественных пространствах Академического, вплоть до перемещения ребенка от квартиры до школы. Сегодня она насчитывает порядка 2,4 тыс. камер видеонаблюдения, информация с которых отображается на 30 мониторах в диспетчерском пункте и обрабатывается операторами в круглосуточном режиме. Работу этой системы президент смог увидеть в режиме онлайн.Ознакомившись с ключевыми показателями развития самого молодого района Екатеринбурга, Владимир Путин отметил, что уже сегодня Академический, по сути, является самостоятельным городом.По словам представителей АО «РСГ-Академическое», собственная ТЭЦ, современные комплексные подходы в сфере ЖКХ и в энергосбережении позволяют существенно снизить финансовую нагрузку с населения. Примером тому могут служить квитанции жителей района на оплату коммунальных услуг, фотографии которых гости стенда компании «Ренова» смогли увидеть своими глазами.«На экране видно, что суммы в платежных документах ниже, чем в целом по Екатеринбургу, примерно на 25%. Гостей нашей площадки такие данные весьма впечатляют», — рассказали работники стенда.Здесь же на макете посетители могут увидеть весь Академический район, а также перспективы его развития. С помощью подсветки в общей застройке каждый может выделить то, что его больше интересует: I очередь, которая возводится сегодня, II очередь, заложенная в проект, а также основные транспортные потоки и зеленые зоны.Следует отметить, что представители АО «РСГ-Академическое» в ходе «Иннопрома-2017» участвуют в ряде важных для развития района мероприятий.Так, во второй день выставки генеральный директор компании Виктор Киселев на стенде Екатеринбурга рассказал о начале реализации инвестпроекта строительства трамвайной линии, которая соединит Академический с центром уральской столицы. Она будет создана в течение 3-4 лет и пройдет по ул. Вильгельма де Геннина от ул. Академика Сахарова до ул. Токарей.