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Перспективы Академического оценили гости «Иннопрома»
12 июль 2017 (16:05)
Участники и гости международной промышленной выставки «Иннопром-2017» на стенде компании «Ренова» смогли ознакомиться с ходом реализации проекта «Академический» в Екатеринбурге. Посетители площадки в онлайн-режиме увидели процесс возведения новых домов вблизи Преображенского парка, а также работу систем безопасности. Специалисты АО «РСГ-Академическое» на специальном макете показали гостям перспективы развития самого молодого района уральской столицы.
В первый день работы «Иннопрома» стенд компании «Ренова» посетил президент России Владимир Путин. Ему представили проект дальнейшего строительства района, в котором сегодня проживают 45 тыс. человек, в перспективе же их число увеличится до 325 тыс.
«Мы уже построили здесь миллион квадратных метров жилья — это 88 домов, в этом году сдадим еще 11 домов. У нас уже возведены три школы, еще одну сдадим до конца года. Здесь мы активно взаимодействуем с властями области», — отметил президент компании «КОРТРОС» (правопреемник компании «Ренова-СтройГруп») Вениамин Голубицкий.
Ход строительства новых домов и работу системы безопасности можно увидеть в режиме онлайн
Как отметили работники стенда, главу государства особенно заинтересовала система безопасности, позволяющая отслеживать все, что происходит в общественных пространствах Академического, вплоть до перемещения ребенка от квартиры до школы. Сегодня она насчитывает порядка 2,4 тыс. камер видеонаблюдения, информация с которых отображается на 30 мониторах в диспетчерском пункте и обрабатывается операторами в круглосуточном режиме. Работу этой системы президент смог увидеть в режиме онлайн.
Ознакомившись с ключевыми показателями развития самого молодого района Екатеринбурга, Владимир Путин отметил, что уже сегодня Академический, по сути, является самостоятельным городом.
Посетителям стенда представлены ключевые показатели развития Академического
По словам представителей АО «РСГ-Академическое», собственная ТЭЦ, современные комплексные подходы в сфере ЖКХ и в энергосбережении позволяют существенно снизить финансовую нагрузку с населения. Примером тому могут служить квитанции жителей района на оплату коммунальных услуг, фотографии которых гости стенда компании «Ренова» смогли увидеть своими глазами.
«На экране видно, что суммы в платежных документах ниже, чем в целом по Екатеринбургу, примерно на 25%. Гостей нашей площадки такие данные весьма впечатляют», — рассказали работники стенда.
Здесь же на макете посетители могут увидеть весь Академический район, а также перспективы его развития. С помощью подсветки в общей застройке каждый может выделить то, что его больше интересует: I очередь, которая возводится сегодня, II очередь, заложенная в проект, а также основные транспортные потоки и зеленые зоны.
Гости «Иннопрома» на макете знакомятся с перспективами застройки района
Следует отметить, что представители АО «РСГ-Академическое» в ходе «Иннопрома-2017» участвуют в ряде важных для развития района мероприятий.
Так, во второй день выставки генеральный директор компании Виктор Киселев на стенде Екатеринбурга рассказал о начале реализации инвестпроекта строительства трамвайной линии, которая соединит Академический с центром уральской столицы. Она будет создана в течение 3-4 лет и пройдет по ул. Вильгельма де Геннина от ул. Академика Сахарова до ул. Токарей.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
В первый день работы «Иннопрома» стенд компании «Ренова» посетил президент России Владимир Путин. Ему представили проект дальнейшего строительства района, в котором сегодня проживают 45 тыс. человек, в перспективе же их число увеличится до 325 тыс.
«Мы уже построили здесь миллион квадратных метров жилья — это 88 домов, в этом году сдадим еще 11 домов. У нас уже возведены три школы, еще одну сдадим до конца года. Здесь мы активно взаимодействуем с властями области», — отметил президент компании «КОРТРОС» (правопреемник компании «Ренова-СтройГруп») Вениамин Голубицкий.
Ход строительства новых домов и работу системы безопасности можно увидеть в режиме онлайн
Как отметили работники стенда, главу государства особенно заинтересовала система безопасности, позволяющая отслеживать все, что происходит в общественных пространствах Академического, вплоть до перемещения ребенка от квартиры до школы. Сегодня она насчитывает порядка 2,4 тыс. камер видеонаблюдения, информация с которых отображается на 30 мониторах в диспетчерском пункте и обрабатывается операторами в круглосуточном режиме. Работу этой системы президент смог увидеть в режиме онлайн.
Ознакомившись с ключевыми показателями развития самого молодого района Екатеринбурга, Владимир Путин отметил, что уже сегодня Академический, по сути, является самостоятельным городом.
Посетителям стенда представлены ключевые показатели развития Академического
По словам представителей АО «РСГ-Академическое», собственная ТЭЦ, современные комплексные подходы в сфере ЖКХ и в энергосбережении позволяют существенно снизить финансовую нагрузку с населения. Примером тому могут служить квитанции жителей района на оплату коммунальных услуг, фотографии которых гости стенда компании «Ренова» смогли увидеть своими глазами.
«На экране видно, что суммы в платежных документах ниже, чем в целом по Екатеринбургу, примерно на 25%. Гостей нашей площадки такие данные весьма впечатляют», — рассказали работники стенда.
Здесь же на макете посетители могут увидеть весь Академический район, а также перспективы его развития. С помощью подсветки в общей застройке каждый может выделить то, что его больше интересует: I очередь, которая возводится сегодня, II очередь, заложенная в проект, а также основные транспортные потоки и зеленые зоны.
Гости «Иннопрома» на макете знакомятся с перспективами застройки района
Следует отметить, что представители АО «РСГ-Академическое» в ходе «Иннопрома-2017» участвуют в ряде важных для развития района мероприятий.
Так, во второй день выставки генеральный директор компании Виктор Киселев на стенде Екатеринбурга рассказал о начале реализации инвестпроекта строительства трамвайной линии, которая соединит Академический с центром уральской столицы. Она будет создана в течение 3-4 лет и пройдет по ул. Вильгельма де Геннина от ул. Академика Сахарова до ул. Токарей.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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