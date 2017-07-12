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В Сан-Франциско была предотвращена крупнейшая авиакатастрофа в истории

В аэропорту Сан-Франциско чуть не произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории, диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов. Об этом сообщает «Газета.ру».



Отмечается, что инцидент произошел ночью 7 июля. Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, который летел из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку. В тот момент на ней находились еще четыре лайнера с пассажирами на борту.



Однако диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет ушел на второй круг и благополучно приземлился.



В настоящее время администрация аэропорта и правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств инцидента.

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