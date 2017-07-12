Дайджест
В Сан-Франциско была предотвращена крупнейшая авиакатастрофа в истории
12 июль 2017 (16:53)
В аэропорту Сан-Франциско чуть не произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории, диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов. Об этом сообщает «Газета.ру».
Отмечается, что инцидент произошел ночью 7 июля. Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, который летел из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку. В тот момент на ней находились еще четыре лайнера с пассажирами на борту.
Однако диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет ушел на второй круг и благополучно приземлился.
В настоящее время администрация аэропорта и правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств инцидента.
Отмечается, что инцидент произошел ночью 7 июля. Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, который летел из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку. В тот момент на ней находились еще четыре лайнера с пассажирами на борту.
Однако диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет ушел на второй круг и благополучно приземлился.
В настоящее время администрация аэропорта и правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств инцидента.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В США разбился учебный самолет
- В Кольцово военный самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу
- В аэропорту Барселоны самолет «ЮТэйр» едва не столкнулся с Airbus
- Самолет при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы ВПП
- На Камчатке пассажирский самолет забуксовал в грязи
Loading...