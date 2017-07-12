Дайджест
В Гамбурге арестованы двое россиян в связи с беспорядками на саммите G20
12 июль 2017 (16:53)
Прокуратура Гамбурга сообщила о том, что два гражданина России были арестованы по подозрению в причастности к беспорядкам в городе во время проведения саммита G20. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — заявила официальный представитель ведомства.
Отмечается, что полиция Гамбурга во время беспорядков задержала шестерых россиян, четверо из которых были отпущены.
«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — заявила официальный представитель ведомства.
Отмечается, что полиция Гамбурга во время беспорядков задержала шестерых россиян, четверо из которых были отпущены.
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