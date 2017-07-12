Дайджест

В Гамбурге арестованы двое россиян в связи с беспорядками на саммите G20

12 июль 2017 (16:53)

Прокуратура Гамбурга сообщила о том, что два гражданина России были арестованы по подозрению в причастности к беспорядкам в городе во время проведения саммита G20. Об этом сообщает «Газета.ру».

«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — заявила официальный представитель ведомства.

Отмечается, что полиция Гамбурга во время беспорядков задержала шестерых россиян, четверо из которых были отпущены.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...