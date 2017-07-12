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В Гамбурге арестованы двое россиян в связи с беспорядками на саммите G20

Прокуратура Гамбурга сообщила о том, что два гражданина России были арестованы по подозрению в причастности к беспорядкам в городе во время проведения саммита G20. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — заявила официальный представитель ведомства.



Отмечается, что полиция Гамбурга во время беспорядков задержала шестерых россиян, четверо из которых были отпущены.

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