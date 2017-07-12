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От Антарктиды откололся гигантский айсберг размером с Уэльс
12 июль 2017 (16:52)
Ученые сообщили о том, что на западе Антарктиды произошел откол гигантской части ледника Ларсен С, в результате чего образовался один из величайших айсбергов в истории. Его площадь составляет порядка 6 тыс. кв. км, что сравнимо по площади с Уэльсом, сообщает «Газета.ру».
Отрыва гигантского айсберга ученые ожидали уже давно. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014 году она стала быстро расти.
По словам ученых, сейчас трещина быстро увеличивается в размерах, а течения и ветры теперь могут отнести отколовшийся айсберг в Атлантический океан.
Отрыва гигантского айсберга ученые ожидали уже давно. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014 году она стала быстро расти.
По словам ученых, сейчас трещина быстро увеличивается в размерах, а течения и ветры теперь могут отнести отколовшийся айсберг в Атлантический океан.
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