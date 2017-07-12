Дайджест

Прокурор требует для убийцы Немцова пожизненный срок

Гособвинение требует приговорить Заура Дадаева, которого присяжные признали виновным в убийстве политика Бориса Немцова, к пожизненному лишению свободы, передает РИА «Новости».



«Прошу назначить Дадаеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штраф в 200 тыс. руб.», — заявила прокурор Мария Семененко.



Кроме того, гособвинитель попросила суд лишить его звания лейтенанта и Ордена мужества.



Помимо этого М.Семененко потребовала назначить для других фигурантов дела сроки от 17 лет заключения. Помимо З.Дадаева на скамье подсудимых находятся Хамзат Бахаев, который, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Б.Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: