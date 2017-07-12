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В Екатеринбурге за год стоимость подержанных автомобилей выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. В Екатеринбурге за прошедший год стоимость подержанных автомобилей выросла на 12% и составила 539 тыс. руб., что на 19% выше средней цены по Уральскому федеральному округу (452 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба портала «Avito Авто».



За II квартал 2017 года число актуальных объявлений по продаже автомобилей на сайте выросло по сравнению с предыдущим кварталом на 9%.



Покупатели больше всего интересовались машинами старше 7 лет, на них пришлось 67% всех запросов при средней цене 337 тыс. руб. за авто. Около 13% запросов пользователей «Avito Авто» из Екатеринбурга привлекли машины возрастом 4-5 лет при средней цене 767 тыс. руб., еще 13% запросов — возрастом 6-7 лет по цене 610 тыс. руб. за авто; 7% — машины до трех лет по цене 1,04 млн руб. за авто.



В структуре по классам авто 81% всех объявлений и 82% запрошенных контактов в Екатеринбурге приходится на четыре самых популярных в России сегменты машин: C, B, SUV и D.



На первом месте — средний класс (31% объявлений, 36% запрошенных контактов), следом идут малые автомобили (21% объявлений, 23% запрошенных контактов) и кроссоверы (20% объявлений, 15% запросов); замыкают четверку большие семейные авто (9% объявлений, 8% запросов).



При этом популярность самой массовой четверки автосегментов в общефедеральном спросе ниже — она составляет 81%. Посетители «Avito Авто» из Екатеринбурга интересуются машинами в сегменте «средний класс» больше, чем в России в целом, на 4%; в сегменте «кроссоверы» на всероссийском уровне; в сегменте «большие семейные авто» на всероссийском уровне; в сегменте «малые автомобили» меньше, чем в России в целом, на 2%.

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