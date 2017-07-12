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ЦБ не исключил ускорения инфляции из-за плохой погоды

12 июль 2017 (16:32)

УрБК, Москва, 12.07.2017. Инфляция может ускориться в конце этого года и в I полугодии следующего из-за холодной погоды. Об этом говорится в бюллетене Центробанка «О чем говорят тренды».

По мнению аналитиков, холодные весна и лето текущего года могут спровоцировать частичную потерю урожая.

«Если это произойдет, то и запасов на следующий год будет меньше, значит, цены на продовольствие могут подрасти, а инфляция может ускориться и оказаться несколько выше четырех процентов. Кроме того, могут повыситься инфляционные ожидания, а это окажет вторичное влияние на инфляцию», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, в прошлом месяце, июне, годовая инфляция достигла 4,4%. Произошло это из-за подорожания плодоовощной продукции. Как минимум до сентября она будет выше порога в 4%. А дальше может скорректироваться за счет того, что в начале года она росла пониженными темпами.

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