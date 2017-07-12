Дорогие зарплаты

Проблема «серых» зарплат в России существует уже долгое время, а экономический кризис только усиливает напряженность в данной сфере. По данным отчета Минфина, «серый» фонд оплаты труда в России достигает 10 трлн руб. Для сокращения доли неофициальных зарплат ведомство предлагает снизить ставки по прямым налогам и повысить по косвенным. Однако, как отмечают аналитики, данная инициатива не сможет помочь исправить ситуацию, а лишь простимулирует очередной рост цен.По оценкам Министерства финансов РФ, объем зарплатного фонда, с которого либо полностью, либо частично не выплачиваются налоги, достигает 10 трлн руб.«При этом, учитывая значительные масштабы неформальных практик на рынке труда (по оценкам, объем «серого» фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 трлн руб. в год), существует риск, что по мере расширения возможностей налогового администрирования экономика все в большей степени будет сталкиваться с проблематикой субоптимальности структуры налоговой нагрузки», — отмечается в материалах Минфина.Основной причиной роста доли неофициальных зарплат является тяжелая налоговая нагрузка. Для того чтобы простимулировать бизнес, перейти в «белую» зону, ведомство предлагает поменять структуру налогообложения.«В этом контексте целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов», — говорится в документе.На данный момент сумма ставок по страховым взносам во внебюджетные фонды для большинства компаний составляет 30% от фонда оплаты труда, из них в Пенсионный фонд направляется 22%, в Фонд социального страхования — 2,9%, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%. Для представителей малого бизнеса общая сумма страховых взносов составляет 26%.В Минфине предлагают сократить ставки по взносам во внебюджетные фонды и повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС), которая сейчас составляет для разных категорий товаров 10% и 18%. В начале этого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что снижение ставки страховых взносов до 22% окажется нейтральным для бюджета при повышении НДС до аналогичного уровня.«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставки по налогу на добавленную стоимость», — сказал министр.Между тем эксперты считают, что данное нововведение не сможет привести к ощутимым результатам.«Особого выигрыша для бюджета в этой инициативе нет. Конечно, теоретически зарплаты из «тени» выйдут, но в условиях стагнации не значит, что они будут больше. Налогов по зарплатам выплатят меньше, но НДС это сможет компенсировать не настолько, чтобы бюджету это было выгодно. Бюджет сможет выручить дополнительно лишь порядка 250-300 млрд руб. Это не та сумма, ради которой нужно вот так сильно изменять налоговую систему», — считает независимый финансовый эксперт Виталий Калугин.Повышение ставки НДС приведет к росту внутренних цен у производителей во всей товарной цепочке, что в итоге скажется и на потребительской стоимости. Из-за этого возникнет риск роста инфляции, считает эксперт.«В результате можно сказать, что инициатива Минфина не настолько эффективна, чтобы оправдать связанные с ней риски — увеличение инфляции не даст большого притока в бюджет страны дополнительных средств, а поступления от НДС не смогут полностью покрыть недополученных социальных налогов. Учитывая то, что Россия все еще страна в основном экспортируемая, часть НДС будет возвращаться. По статистике, внутренний НДС по 60-70% возвращается экспортерам», — считает аналитик.По словам эксперта, если нынешняя система налогообложения «задавливает» повышения заработных плат, снижать социальные налоги можно, но не за счет повышения НДС.«По моему мнению, нужно позволить вырасти «дыре» в бюджете в расчете на то, что найм дополнительной рабочей силы через 2-3 года покроет эти временные потери. Это нужно рассматривать как инвестиционный проект, а не как подмену одного налога на другой. Я думаю, что если опустить уровень социальных выплат до 22% без увеличения НДС, то через 3-4 года выросшие зарплаты все это «отобьют», — сказал В. Калугин.В Свердловской области более 90% предприятий малого и среднего бизнеса полностью или частично выплачивают своим сотрудникам «серую» зарплату. После начала экономического кризиса эта доля заметно выросла, отмечал ранее президент Свердловского фонда развития предпринимательства Владимир Лобок.«Практически у всех уральских предприятий МСБ есть неофициальная часть зарплаты. Основная нагрузка на этот сектор связана с высокими социальными взносами и НДФЛ. На 1 руб. заработной платы необходимо отдать государству 45 коп. Поэтому первое, что делает незаконопослушное предприятие — ищет финансовые ресурсы для выплаты зарплаты своим сотрудникам в «конверте». Способы могут быть самые разные. У нас до сих пор существуют фирмы-«однодневки», которые занимаются обезналичиванием денег. Также некоторые компании не используют контрольно-кассовую технику. Иными словами, везде, где есть оборот наличности, можно найти какие-то способы вывести деньги из-под налогообложения», — считает Владимир Лобок.Как отмечают аналитики и участники рынка, на сегодняшний день не существует действительно эффективного вывода рынка труда из «тени». Основная причина ухода в «серую» зону фонда оплаты — высокая фискальная нагрузка для бизнеса в целом, поэтому уменьшение размера прямых налогов за счет повышения косвенных существенно не повлияет на ситуацию.