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Свердловское УФАС оштрафовало Облкоммунэнерго за неполное раскрытие информации
12 июль 2017 (15:55)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Управление антимонопольной службы по Свердловской области (УФАС) оштрафовало АО «Облкоммунэнерго» на 200 тыс. руб. за нарушение порядка, способов и сроков опубликования информации. Об этом говорится в сообщении на сайте антимонопольного органа.
Сетевая организация не согласилась с постановлением УФАС и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области.
Судом отмечено, что Управление верно выявило факт неполного раскрытия информации предприятием. Отсутствуют данные о зонах деятельности сетевой организации в период с 2013 по 2015 год, об объектах электросетевого хозяйства, на которых произошли аварийные или внеплановые отключения, их датах, причинах и мероприятиях по устранению, а также о типовых формах договоров оказания услуг по передаче электроэнергии.
В соответствии с пунктом 12 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» такие данные ежегодно подлежат опубликованию на официальном сайте сетевой организации в срок до 1 марта.
Арбитражный суд оставил решение УФАС в силе, но сумму административного штрафа снизил до 100 тыс. руб.
Сетевая организация не согласилась с постановлением УФАС и обратилась в Арбитражный суд Свердловской области.
Судом отмечено, что Управление верно выявило факт неполного раскрытия информации предприятием. Отсутствуют данные о зонах деятельности сетевой организации в период с 2013 по 2015 год, об объектах электросетевого хозяйства, на которых произошли аварийные или внеплановые отключения, их датах, причинах и мероприятиях по устранению, а также о типовых формах договоров оказания услуг по передаче электроэнергии.
В соответствии с пунктом 12 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» такие данные ежегодно подлежат опубликованию на официальном сайте сетевой организации в срок до 1 марта.
Арбитражный суд оставил решение УФАС в силе, но сумму административного штрафа снизил до 100 тыс. руб.
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