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Пассажиропоток «Уральских авиалиний» за I полугодие 2017 года увеличился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги работы за 6 месяцев 2017 года. Так, в июне ее услугами воспользовались 776 966 пассажиров, что на 14% больше показателей июня 2016 года, сообщает пресс-служба перевозчика.



Всего за указанный месяц было выполнено 5 218 рейсов, из которых 3 162 рейса по России, 720 — в страны СНГ и 1 336 рейсов — в страны дальнего зарубежья. Рост по сравнению с июнем прошлого года составил 7%.



В целом с начала года «Уральские авиалинии» перевезли 3 319 504 человека, что на 25% больше показателей 2016 года.



В период с 1 января по 30 июня самолеты авиакомпании выполнили 24 178 рейсов: 14 550 — по России, 4 857 — по СНГ, 4 771 — за рубеж. Количество рейсов выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот за 6 месяцев 2017 года составил 7 824 689 тыс. пассажирокилометров, увеличившись на 25% к 2016 году.

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