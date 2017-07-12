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Свердловским аграриям доначислят налогов на 417,6 тыс. рублей за нецелевое использование земель

УрБК, Екатеринбург,12.07.2017. По итогам I полугодия свердловским сельхозпроизводителям придется доплатить налогов на 417,6 тыс. руб. за нецелевое использование земель. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Налоговым Кодексом РФ в соответствии с пунктом 1 статьи 394 предусмотрено повышение ставки по земельному налогу до 1,5% кадастровой стоимости участка при его нецелевом использовании.



За шесть месяцев 2017 года инспекторы Россельхознадзора направили 17 дел о нецелевом использовании земель сельхозназначения в Управление ФНС по Свердловской области в рамках межведомственного взаимодействия.



Также за прошедшие полгода сотрудники ведомства выявили 3 случая незаконного снятия и перемещения плодородного слоя почвы на общей площади 2,9 га. По данным фактам составлено 3 протокола.



«Так, например, по факту самовольного снятия и перекрытия плодородного слоя при разработке карьера юридическое лицо привлечено к административной ответственности на сумму штрафа 30 тыс. руб., ему выставлена претензия на возмещение ущерба почвам на сумму 3 млн руб.», — говорится в сообщении.



За отчётный период специалистами отдела выявлено 5 нарушений по части 2 статьи 8.6 — уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. Виновные привлечены к административной ответственности на 180 тыс. руб.



В отношении юридического лица, виновного в порче земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, предъявлена претензия на возмещение ущерба на сумму 1,050 млн руб.

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