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Официальный курс долл. США снизился на 11 коп., евро вырос на 24 коп.
12 июль 2017 (15:00)
УрБК, Москва, 12.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 июля. Курс долл. США снизился на 11,7 коп., до 60,62 руб. Курс евро вырос на 24,87 коп., до 69,44 руб.
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