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Минфин предложил включить лекарства со спиртом в ЕГАИС
12 июль 2017 (14:39)
УрБК, Москва, 12.07.2017. Минфин РФ предлагает распространить действие единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) на производство спиртосодержащих лекарственных средств и медицинских препаратов, сообщается на сайте правительства РФ.
Так, правительство РФ поддержало законопроект, направленный на сокращение потребления населением спиртосодержащей продукции не по ее целевому назначению, при условии его доработки. Минфин РФ подготовил поправки к соответствующему законопроекту.
«Поправки к законопроекту предусматривают в том числе распространение действия единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на производство лекарственных средств и медицинских препаратов», — говорится в сообщении.
Также предлагается наделить правом утверждать исходя из объема потребительской тары (упаковки) или стоимости, или функционального назначения перечни спиртосодержащих медицинских изделий и препаратов в жидком виде, на деятельность по производству или обороту которых данное правило не распространяется.
Кроме того, предлагается установить запрет на перемещение по территории России немаркированной в соответствии с законодательством РФ алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в объеме более 10 л на одного человека.
Так, правительство РФ поддержало законопроект, направленный на сокращение потребления населением спиртосодержащей продукции не по ее целевому назначению, при условии его доработки. Минфин РФ подготовил поправки к соответствующему законопроекту.
«Поправки к законопроекту предусматривают в том числе распространение действия единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на производство лекарственных средств и медицинских препаратов», — говорится в сообщении.
Также предлагается наделить правом утверждать исходя из объема потребительской тары (упаковки) или стоимости, или функционального назначения перечни спиртосодержащих медицинских изделий и препаратов в жидком виде, на деятельность по производству или обороту которых данное правило не распространяется.
Кроме того, предлагается установить запрет на перемещение по территории России немаркированной в соответствии с законодательством РФ алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции в объеме более 10 л на одного человека.
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