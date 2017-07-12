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Россияне смогут проверить работу «Почты России» через отслеживание посылок из Китая
12 июль 2017 (14:19)
УрБК, Москва, 12.07.2017. Россия станет одной из первых стран, где AliExpress внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует его с системой национальной почтовой службы. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».
Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении. Также с 10 августа 2017 года сервис вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами.
Теперь всем покупкам, которые сделаны на платформе, будет присвоен трекинг, по которому покупатель и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении. Также с 10 августа 2017 года сервис вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами.
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