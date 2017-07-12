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Счетная палата сообщила о некачественных прогнозах Минфина

УрБК, Москва, 12.07.2017. Работа Минфина как организатора исполнения федерального бюджета и бюджетного процесса недостаточно качественна. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты РФ в ходе проверки министерства, следует из отчета на сайте СП РФ.



Фактически поступившие в 2016 году в бюджет доходы существенно отклоняются от прогнозных значений. Так, по 30 главным администраторам колебания составили: от неполного исполнения на 51,9% до перевыполнения в 341,9 раза.



По мнению ведомства, кассовое исполнение расходов федерального бюджета в 2016 году осуществлялось недостаточно равномерно. В IV квартале 2016 года расходы составили 5,6 трлн руб. или 34,2% годового объема произведенных расходов, а аналогичный показатель декабря равнялся 19,8%.



При этом общий объем неисполненных расходов федерального бюджета, установленных сводной бюджетной росписью, в 2016 году составил 219,9 млрд руб., что на 6,1% меньше значения прошлого года.



Всего в прошлом году 85 из 98 главных распорядителей средств федерального бюджета не исполнили показатели по расходам в полном объеме. Особо отличился Минфин — 89,6 млрд руб. неиспользованных средств, Росавиация — 19,7 млрд руб., Росавтодор — 16,6 млрд руб.



Также в ходе проверки были выявлены нарушения сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись. Например, предложения МЧС России были зарегистрированы в министерстве 9 марта 2016 года, а изменения были внесены лишь 18 марта с опозданием на 3 дня.



Установлено, что в 2016 году Министерство финансов неоднократно нарушало нормативные правовые акты в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также недостаточно следило за исполнением госзаданий подведомственными структурами. Например, утвержденные госзаданием ФГБУ «МФК Минфина России» плановые значения не достигнуты по 2 из 3 услуг, а общий уровень выполнения госзадания учреждением составил лишь 35,8%.



Кроме того, ежегодно увеличивается объем незавершенного строительства Минфина. В отчетном году показатель возрос на 80,9 млн руб, (4,1%) и составил 2,1 млрд руб.

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