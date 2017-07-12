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В Екатеринбурге застройщик ЖСК «Народный» уличен в нецелевом использовании 7 млн рублей средств пайщиков

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. В Екатеринбурге ЖСК «Народный» привлекал деньги граждан для возведения многоквартирного дома по адресу улица Баумана, 41 без разрешения на строительство и документов на землю. Об этом сообщает пресс-служба Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



В ходе внеплановой документарной проверки в марте 2017 года инспекторы Госжилстройнадзора обнаружили нецелевое использование взносов пайщиков на строительство в сумме 7 млн 76,56 тыс. руб. Кроме того, информация о строительстве не была размещена в системе ГИС ЖКХ, а ЖСК «Народный» не был зарегистрирован в реестре пайщиков.



Госжилстройнадзор потребовал от кооператива устранить выявленные нарушения в срок до 1 июня 2017 года, а также направил материалы проверки в ГУ МВД по Свердловской области. Однако по состоянию на 12 июля 2017 года застройщик так и не представил в надзорный орган необходимые документы и не разместил информацию в ГИС ЖКХ.



Сегодня инспекторы департамента составили в отношении председателя ЖСК «Народный» Максимова Д. Е. протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». Санкция статьи предусматривает штраф для должностного лица от 10 до 15 тыс. руб.



Застройщику выдано новое предписание об устранении нарушений сроком до 1 сентября 2017 года.

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