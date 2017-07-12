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В Екатеринбурге нечетную сторону улицы Токарей перекроют до 25 августа
12 июль 2017 (13:09)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. С 14 июля по 25 августа 2017 года в Екатеринбурге будет перекрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы Токарей, от Кирова до Плавильщиков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Причиной перекрытия послужил ремонт моста, расположенный на нечетной стороне улицы Токарей.
«На период проведения ремонтных работ движение автотранспортных средств будет осуществляться по четной стороне улицы Токарей, также от Кирова до Плавильщиков», — говорится в сообщении.
Причиной перекрытия послужил ремонт моста, расположенный на нечетной стороне улицы Токарей.
«На период проведения ремонтных работ движение автотранспортных средств будет осуществляться по четной стороне улицы Токарей, также от Кирова до Плавильщиков», — говорится в сообщении.
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