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В Нижних Сергах чиновник задолжал почти полмиллиона рублей по алиментам

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. В Нижних Сергах работник одного из учреждений сферы образования оказался злостным неплательщиком алиментов. По данным Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области, сумма его задолженности составила почти 460 тыс. руб.



Установлено, что пятидесятилетний чиновник по решению суда был обязан ежемесячно выплачивать алименты своей дочери в размере 25% от заработка, но гражданин продолжительное время уклонялся от выплат.



Как сообщают в ведомстве, во время приема у судебного пристава должник сбежал, на телефонные звонки и повторные требования о явке не реагировал. Кроме того, при составлении судебными приставами протокола по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств за содержание детей» чиновник также попытался скрыться и даже применил силу в отношении сотрудника УФССП.



По решению Чкаловского мирового суда города Екатеринбурга за воспрепятствование законной деятельности должностного лица должник был наказан на 130 часов обязательных работ, а также предупрежден о том, что уклонение от санкции влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или административный арест сроком до 15 суток.

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