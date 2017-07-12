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Свердловские отели получат 200 млн рублей дополнительной выручки за счет «Иннопрома»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Отели региона, по примерным оценкам, получают от проведения «Иннопрома» порядка 200 млн руб. дополнительной выручки. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



Кумулятивный эффект от присутствия гостей «Иннопрома» на территории Свердловской области приближается к 1 млрд руб.



По информации Центра развития туризма Свердловской области, отели Екатеринбурга в дни «Иннопрома» заполнены на 100%.



Напомним, «Иннопром-2017» проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля. В этом году страной-партнером стала Япония, которая наряду с другими государствами представила свою национальную экспозицию. В ее составе — корпорации Toyota, Sumitomo, Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki H.Ind. и другие. Тема выставки сформулирована как «Умное производство: Глобальный подход».

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