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В Сирии погиб российский военнослужащий
12 июль 2017 (12:01)
Российский военный советник погиб в Сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны, передает ТАСС.
«В результате внезапного минометного обстрела правительственных войск боевиками в провинции Хама, погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — заявили в оборонном ведомстве.
Афанасов посмертно представлен к государственной награде.
«В результате внезапного минометного обстрела правительственных войск боевиками в провинции Хама, погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — заявили в оборонном ведомстве.
Афанасов посмертно представлен к государственной награде.
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