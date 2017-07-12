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В Сирии погиб российский военнослужащий

Российский военный советник погиб в Сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны, передает ТАСС.



«В результате внезапного минометного обстрела правительственных войск боевиками в провинции Хама, погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов. Он находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — заявили в оборонном ведомстве.



Афанасов посмертно представлен к государственной награде.

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