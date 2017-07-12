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Стали известны города-хозяева Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Reuters.



Такое решение было принято во вторник, 11 июля, на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Изначально на проведение Игр-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города подтвердили свои заявки.



На заседании было предложено отдать одни из Олимпийских игр (2024 или 2028) Парижу, другие — Лос-Анджелесу. Очередность будет определена в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).

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