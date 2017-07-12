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В Нижнем Новгороде избили фельдшера

В Нижнем Новгороде сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства инцидента с двумя местными жителями и фельдшером скорой помощи, прибывшим на помощь одному из них, находившемуся в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.



«Пострадавший мужчина, якобы с приступом эпилепсии, был помещен в машину скорой помощи. Его приятель, желая сопровождать знакомого, напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов по голове и телу», — отметили в ведомстве.



В результате медик был госпитализирован. После того как эксперты установят степень тяжести причиненного вреда здоровью, следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела по той или иной статье Уголовного кодекса.

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