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«Мегафон» выкупает 50% «Евросети» у «Вымпелкома»
12 июль 2017 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. «МегаФон» и Veon (бывший Vimpelcom) приняли решение о прекращении совместной деятельности в «Евросети». Об этом сообщает пресс-служба оператора «МегаФон».
Компания приняла решение выкупить у «Вымпелкома» 50% ритейлера и доведет свою долю в нем до 100%. «Вымпелком» получит половину салонов «Евросети» (сейчас их 4,2 тыс.).
«Мы благодарны VEON за наше партнерство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Соглашение позволит «МегаФону» и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
Соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.
Компания приняла решение выкупить у «Вымпелкома» 50% ритейлера и доведет свою долю в нем до 100%. «Вымпелком» получит половину салонов «Евросети» (сейчас их 4,2 тыс.).
«Мы благодарны VEON за наше партнерство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Соглашение позволит «МегаФону» и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
Соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.
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