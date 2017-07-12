Новости дня

Руководство районной больницы в Артемовском занижало зарплату водителям «скорой»

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Сотрудники ГБУЗ «Артемовская центральная районная больница» направили коллективное обращение по факту нарушения трудового законодательства в части начисления заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что при определенной производственным календарем норме выработки в размере 143 часа водители скорой помощи фактически трудились больше времени. Причем сверхурочная работа сотрудников не оплачивалась, что нарушает требования статьи 152 ТК РФ.



Также отмечается, что Артемовская центральная районная больница не может по своему усмотрению вводить норму выработки выше установленной календарем, так как это время работы распространяется на все режимы труда и отдыха.



Прокуратура Артемовского внесла представление главному врачу больницы, в результате чего водителям скорой помощи произвели перерасчет зарплаты в соответствии с требованиями ТК РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: