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Объем сомнительных трансграничных операций в I полугодии составил 100 млн долларов США

УрБК, Москва, 12.07.2017. Объем сомнительных трансграничных операций в I полугодии 2017 года оценивается примерно в 100 млн долл. США против 366 млн долл. США в I полугодии 2016 года. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на данные Центрального банка России.



Таким образом, этот показатель в первой половине 2017 года приблизительно в 4 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



Объем сомнительных операций за весь 2016 год оценивается в 771 млн долл. США.



Сомнительные операции включают имеющие признаки фиктивности операции, связанные с торговлей товарами и услугами, с покупкой и продажей ценных бумаг, предоставлением кредитов и переводами средств на собственные счета за рубежом, целью которых является трансграничное перемещение денежных средств.

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