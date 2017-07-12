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В Свердловской области на долю ЖКХ приходится более половины инвестиционных потоков

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. На долю инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве приходится около 56% всех инвестиционных потоков в Свердловской области. Об этом сообщил министр инвестиций и развития региона Дмитрий Нисковских во время панельной дискуссии «ГЧП и инфраструктурные проекты. Поддержка регионов», прошедшей 11 июля в рамках деловой программы выставки «Иннопром».



Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области со ссылкой на данные регионального минЖКХ, в регионе реализуется 27 концессионных соглашений в отрасли на сумму около 4 млрд руб. В эксплуатацию инвесторам передано 5 тыс. инфраструктурных объектов, 3 тыс. из которых уже модернизируются. За счет частного капитала в области построено и реконструировано более 80 источников теплоснабжения, свыше 70 объектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов электроэнергетики.



В результате в 2016 году на концессионных объектах области аварийность снизилась более чем на 14%, а количество жалоб жителей на качество коммунальных услуг — почти на 20%. В целом, по словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, на сегодняшний день износ объектов коммунального хозяйства области составляет около 60%.

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