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Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в РФ в 10 трлн руб. в год

УрБК, Москва, 12.07.2017. Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в России, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, в 10 трлн руб. в год. Об этом говорится в документе ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».



«При этом, учитывая значительные масштабы неформальных практик на рынке труда (по оценкам, объем «серого» фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 трлн руб. в год), существует риск, что по мере расширения возможностей налогового администрирования экономика все в большей степени будет сталкиваться с проблематикой субоптимальности структуры налоговой нагрузки», — отмечается в материалах Минфина.



При этом переход из «серой» в «белую» зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд.



«В этом контексте целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов», — говорится в документе.



Минфин неоднократно высказывался за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов, что может существенно облегчить жизнь бизнесу. Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% при одновременном сохранении существующих льгот по НДС.



В настоящее время страховые взносы во внебюджетные фонды для большинства компаний составляют 30% от фонда оплаты труда, из них в Пенсионный фонд направляется 22%, Фонд социального страхования — 2,9%, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%. Для представителей малого бизнеса общая сумма страховых взносов составляет 26%.

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