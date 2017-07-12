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Питерская «дочка» НПК «Уралвагонзавод» подала иск о собственном банкротстве
12 июль 2017 (09:46)
УрБК, Москва, 12.07.2017. Дочернее предприятие НПК «Уралвагонзавод» — управляющая компания «Северо-Западный научно-технологический комплекс» — подало в арбитражный суд иск о собственном банкротстве. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Компания обслуживает помещения и инженерные системы сразу трех организаций, которые представляют в городе НПК «Уралвагонзавод». Это Центральный научно-исследовательский институт материалов (ЦНИИМ), Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения (ВНИИТрансмаш) и Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций (ВНИТИ).
Еще в 2013 году «Уралвагонзавод» представил проект создания научно-исследовательского комплекса на губернаторском совете по инвестициям. Комплекс предполагалось построить на шоссе Революции, 58 и перевезти туда названные предприятия. Расходы планировались на уровне 13 млрд руб. Закончить переезд и запустить производство инвестор собирался в 2017 году. Работать комплекс должен был по гособоронзаказу — в частности, в сфере бронетанкового вооружения. Проект нуждался в оперативном управлении, и тагильский завод попросил правительство принять в качестве стратегического инвестора свою «дочку» — ООО «Северо-Западный научно-технологический комплекс» (СЗНТК) — головное предприятие управляющей компании, которая теперь объявляет себя банкротом.
Напомним, что 27 декабря 2016 года 100% акций НПК «Уралвагонзавод», которые ранее находились в федеральной собственности, передали в качестве имущественного взноса государства в состав госкорпорации «Ростех». 9 марта 2017 года новый владелец принял решение заменить команду топ-менеджеров корпорации. Новым генеральным директором УВЗ был назначен Александр Потапов.
Наблюдатели отмечают, что многие предприятия, входящие в состав «Ростеха» (в том числе НПК «Уралвагонзавод»), не рассчитываются вовремя со своими контрагентами. Поэтому бизнес достаточно неохотно идет на сотрудничество с госкорпорацией.
Компания обслуживает помещения и инженерные системы сразу трех организаций, которые представляют в городе НПК «Уралвагонзавод». Это Центральный научно-исследовательский институт материалов (ЦНИИМ), Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения (ВНИИТрансмаш) и Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций (ВНИТИ).
Еще в 2013 году «Уралвагонзавод» представил проект создания научно-исследовательского комплекса на губернаторском совете по инвестициям. Комплекс предполагалось построить на шоссе Революции, 58 и перевезти туда названные предприятия. Расходы планировались на уровне 13 млрд руб. Закончить переезд и запустить производство инвестор собирался в 2017 году. Работать комплекс должен был по гособоронзаказу — в частности, в сфере бронетанкового вооружения. Проект нуждался в оперативном управлении, и тагильский завод попросил правительство принять в качестве стратегического инвестора свою «дочку» — ООО «Северо-Западный научно-технологический комплекс» (СЗНТК) — головное предприятие управляющей компании, которая теперь объявляет себя банкротом.
Напомним, что 27 декабря 2016 года 100% акций НПК «Уралвагонзавод», которые ранее находились в федеральной собственности, передали в качестве имущественного взноса государства в состав госкорпорации «Ростех». 9 марта 2017 года новый владелец принял решение заменить команду топ-менеджеров корпорации. Новым генеральным директором УВЗ был назначен Александр Потапов.
Наблюдатели отмечают, что многие предприятия, входящие в состав «Ростеха» (в том числе НПК «Уралвагонзавод»), не рассчитываются вовремя со своими контрагентами. Поэтому бизнес достаточно неохотно идет на сотрудничество с госкорпорацией.
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