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Чистый отток капитала из России в I полугодии 2017 года вырос в 1,7 раза

УрБК, Москва, 12.07.2017. Чистый отток капитала из России в первом полугодии 2017 года вырос в 1,7 раза, увеличившись с 8,6 млрд до 14,7 млрд долл. США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦБ РФ.



«В отличие от ситуации годом ранее, основное влияние на величину чистого вывоза капитала оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением коммерческими банками внешних долговых обязательств. Прочие секторы в условиях восстановления экономической активности, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала», — поясняет регулятор.



Отмечается, что в июне был зафиксирован приток капитала общим объемом около 77 млрд долл. США. По оценкам Банка России, чистый отток капитала из России в 2017 году составит 19 млрд долл. США, 11 млрд долл. США в 2018 году и 14 млрд долл. США в 2019 году.

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